تعرف على موعد مباراة فرنسا وبلجيكا.. والقنوات الناقلة



يدخل منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب لقاء غاية في الصعوبة والتعقيد أمام بلجيكا بقيادة مدربه الأسباني مارتينيز، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا 2018.



يستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" لقاء فرنسا وبلجيكا، يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.



نجح منتخب فرنسا في الصعود إلى دور نصف نهائي كأس العالم بعدما فاز على أوروجواي بهدفين دون رد في دور الستة عشر بينما نجح نجوم بلجيكا في التأهل بعد تخطي عقبة السامبا بهدفين مقابل هدف.



يمتلك منتخب فرنسا لاعبين مميزين مثل كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وجيرو وبافارد وحارسهم المميز لوريس أما نجوم بلجيكا فأبرزهم إدين هازارد ولوكاكو وكيفن دي بروين وتيبو كورتوا وفينست كومباني.



ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دور نصف نهائي المونديال عبر البث الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" المشفرة.



كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.