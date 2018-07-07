وكيل "صحة الإسماعيلية"يعقد جلسة طارئة لأطباء مستشفى فايد

عقد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، جلسة طارئة مع مجلس إدارة مستشفى فايد المركزي بحضور دكتور أبو بكر الصديق مدير المستشفى، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتطوير وتقديم خدمات عالية الجودة ذات تابع خاص.





وطرحت كل المشكلات التي تواجه المستشفى وطرق العمل على حلها، منها مناقشة السياسة العلاجية، ومراجعة تعاقدات الأطباء، ومناقشة كيفية الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، في الفترة المقبلة.





وثمن وكيل صحة الإسماعيلية، تضافر كل الجهود من خلال مديرية الصحة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والعمل فيما بينهم من أجل تحسين الأداء بالمستشفى، مشيرا إلى تقديم كل الدعم المطلوب؛ لتشغيل وحدة العناية المركزة في المستشفى خلال الشهر الجاري.



