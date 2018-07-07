الداخلية السعودية: استشهاد رجل أمن ومقيم جراء إطلاق نار في القصيم

صرح اللواء منصور التركي المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، بأنه عند عصر اليوم الأحد، تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من3 إرهابيين يستقلون سيارة من نوع " هونداي النترا " موديل 2018.



ولزم الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل 2 من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.





واستمرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التى لا تزال محل المتابعة الأمنية، وسنوافيكم بالمستجد لاحقًا.



