خبير مالي: مصر من أفضل الدول في الأسواق الناشئة

قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن مصر من أفضل الدول في الأسواق الناشئة، وأسواقها الأكثر استثمارًا.



وأضاف "كمال"، خلال حواره ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "أون لايف" مساء الأحد، أن البورصة المصرية كانت وما زالت جاذبة للاستثمار دائمًا.



وأشار إلى أن مصر بها شركات وأصول تتداول بأقل من قيمتها الفعلية، وهذا يجعل مصر جاذبة للاستثمار الأوروبي، مؤكدًا أن السوق المصري جاذب جدًا للستثمار خاصة بعد تحرير وثبات سعر الصرف.

