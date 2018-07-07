الإسماعيلي يهزم المقاولون العرب 3-1 استعدادا للدورري

فاز فريق الإسماعيلى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم ، ضمن تحضيراتهما لخوض منافسات الموسم الجديد.

الودية جاءت ضمن معسكر الفريق بالإسكندرية والذى تخلله وديتين أمام طلائع الجيش الخميس المقبل وحرس الحدود الأحد القادم.

أهداف الإسماعيلى حملت توقيع كل من محمود متولى ومحمد هاشم ومحمد الشامى بينما سجل أحمد على هدف ذئاب الجبل.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم حراسة المرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. علاء عبد العظيم – محمد مجدى – باهر المحمدى – نادر رمضان.

خط الوسط .. محمود متولى – عماد حمدى

أمامهم .. لسعد الجزيرى – كريم بامبو – شكرى نجيب

خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا

قبل أن يشارك كل من محمد فوزى حارس مرمى

خط الدفاع .. طارق طه – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أحمد على .

خط الوسط .. إبراهيم عبد الخالق – عمرالوحش – محمود الغزالى

أمامهم .. محمد الشامى – حسنى عبد ربه

فى الهجوم .. وجيه عبد الحكيم