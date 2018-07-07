غازي الجريبي: العملية الإرهابية لن تزيد المؤسستين الأمنية و العسكرية إلا إصرارا على دحر الإرهاب

أكد وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي اليوم الأحد ، أنه و بعد تشخيص العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للحرس الوطني بولاية جندوبة، ''سيتم الذهاب لجحور الإرهابيين و القصاص لشهداء الوطن''، وفق تعبيره.





وقال الجريبي لدى إشرافه على المجلس الجهوي للأمن بولاية جندوبة على إثر العملية الإرهابية بمنطقة الصريا الحدودية التي راح ضحيتها ستة شهداء من الحرس الوطني، إن العملية الإرهابية '' لن تزيد المؤسستين الأمنية و العسكرية إلا إصرارا على دحر الإرهاب''.



