وليد فواز: "بقيت إنسان تاني بعد الجواز "

قال الفنان وليد فواز، إنه أصبح إنسانًا آخر بعد زواجه مؤخرًا من الفنانة مي سليم، معربًا عن سعادته بهذا الزواج.





وكتب "فواز"، تعليقًا له عبر "تويتر"، من خلال صورة نشرها فقال: "أكيد بعد الجواز بقيت إنسان تاني، لإن بقيت شخص جواة روحين".





ومن المعروف أن قصة حب نشأت بين الثنائي أثناء تصوير مسلسل "الرحلة" الذي عرض في رمضان الماضي، وتم عقد القران في أحد مكاتب توثيق الزواج، في يونيو الماضي.