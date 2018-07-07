ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وليد فواز: "بقيت إنسان تاني بعد الجواز "

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:22 م
وليد فواز: بقيت إنسان تاني بعد الجواز
وليد فواز
طباعة
الفجر الفني
 
قال الفنان وليد فواز، إنه أصبح إنسانًا آخر بعد زواجه مؤخرًا من الفنانة مي سليم، معربًا عن سعادته بهذا الزواج.

وكتب "فواز"، تعليقًا له عبر "تويتر"، من خلال صورة نشرها فقال: "أكيد بعد الجواز بقيت إنسان تاني، لإن بقيت شخص جواة روحين".

ومن المعروف أن قصة حب نشأت بين الثنائي أثناء تصوير مسلسل "الرحلة" الذي عرض في رمضان الماضي، وتم عقد القران في أحد مكاتب توثيق الزواج، في يونيو الماضي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 8:50:01 PM