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الرئيس الإسرائيلي يهدد مطلقي الطائرات الورقية

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:29 م
الرئيس الإسرائيلي يهدد مطلقي الطائرات الورقية
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رحاب منيعم
 
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، ان الرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين، زار المناطق المحترقة في "غلاف غزة"، مضيفة انه توعد بالرد على مطلقي الطائرات الورقية قائلا " سنرد بالشكل الصحيح على مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة، سنعمل علي ايقافهم قريبا".

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن الرئيس الاسرائيلي قوله "نعمل الان على اعداد خطة للقضاء على اي خطورة على حدود غزة.

وأضافت القناة، ان ثمانية حرائق اندلعت خلال اليوم في الغابات المحيطة بقطاع غزة بفعل الطائرات الورقية المشتعلة التي تم إطلاقها من غزة، مشيرة الي ان رجال الإطفاء احتاجوا لعدة ساعات لاخماد الحرائق، دون وقوع اصابات، مشيرة الى إحتراق 47 دونمًا خلال اليوم.
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