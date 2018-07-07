واشنطن: روسيا تحاول استمالة تركيا وحلفاء أخرين بالناتو

أعربت السفيرة الأميريكى لحلف شمال الأطلسى، كاى بيلى هتشيسون، عن قلقها من أنّ روسيا تحاول استمالة تركيا وعدد من الدول الأعضاء فى حلف الناتو، إلى جانبها.

وأضافت خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز، اليوم أنّها تعتقد سعى روسيا للتأثير على تركيا، ودولاً أخرى بالحلف الأطلسى، وزعزعة استقرار أقوى تحالف دفاعى فى تاريخ العالم.

بينما أعربت "بيلى" فى الوقت ذاته، عن ثقتها فى أنّ تركيا ستظل حليفة للولايات المتحدة، وكعضو قوى فى الناتو.

ويأتى تعليق بيلى قبل أيام من قمة الناتو المقرر انعقادها فى بروكسل يومى 11-12 يوليو، ومن المتوقع أن يطرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال القمة مطالبة الحلفاء الآخرين بالمساهمة بشكل أكبر فى الناتو من خلال زيادة إنفاقهم الدفاعى إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأثار ترامب هذا الطلب مرارًا وتكرارًا خلال لقاءاته، حيث أدان حقيقة أن الولايات المتحدة هى التى تتحمل الجزء الأكبر من نفقات حلف الناتو.

و سائت العلاقات بين واشنطن وأنقرة بعد أن قررت تركيا شراء أنظمة الدفاع الجوي اس 400 من موسكو.