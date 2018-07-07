كرواتيا بالزي الاحتياطي أمام إنجلترا في المونديال





يرتدي المنتخب الكرواتي طاقمه الاحتياطي خلال مواجهة الدور نصف النهائي أمام نظيره الإنجليزي، وذلك بسبب تعارض ألوان قميصي إنجلترا الأساسي والاحتياطي مع قميص كرواتيا الأساسي.

وتبعًا لقرعة البطولة يعد المنتخب الكرواتي طرفًا أول في اللقاء، وهو ما يمنحه الحق في ارتداء طاقمه الأساسي، إلا أن تصميم قميص كرواتيا الذي يحمل اللونين الأبيض والأحمر يتعارض مع قميصي إنجلترا الأساسي "الأبيض" والاحتياطي "الأحمر".

وتقضي لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد المنتخبات المشاركة في كأس العالم قميصين فقط "أساسي واحتياطي"، حيث يتم تجنب تلك الأزمات في مسابقات الأندية بفضل تحديد الأندية لثلاثة أطقم قبل انطلاق الموسم.

وذكرت صحيفة صن البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" قرر أن يرتدي المنتخب الكرواتي طاقمه الاحتياطي "الأزرق الداكن" خلال المواجهة، بينما يخوض المنتخب الإنجليزي اللقاء بقميصه الأساسي الأبيض، لكنه سيضطر أيضًا لتغيير الشورت الأزرق الداكن في طاقمه الأساسي، حيث سيرتدي طاقمًا أبيض بالكامل.

ويحتضن ستاد لوجينيكي بالعاصمة الروسية موسكو مواجهة إنجلترا وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم في الثامنة مساء الحادي عشر من يوليو، بعدما تغلب الأول على السويد في ربع النهائي وتغلب الثاني على روسيا في الدور ذاته.