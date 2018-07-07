علاء عابد: الكونجرس متخوف من تصنيف الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية لهذا السبب

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه تحدث مع أـحد أعضاء الكونجرس الأمريكي على ضرورة تصنيف الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، ولكن الكونجرس تخوف من قيام الإخوان بنقل الأعمال الإرهابية إلى أمريكا إذا قام بذلك.





وأضاف "عابد"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن جماعة الإحوان ليس لها عزيز وتدعم إراقة الدم وهناك ضرورة كبيرة لمواجهتها.



