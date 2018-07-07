لطيفة عن شهداء الحرس الوطني بتونس: "لا حياة للإرهاب"

نعت المطربة التونسية لطيفة شهداء وطنها الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي على رجال الحرس الوطني، في كمين نصبته مجموعة إرهابية، قرب حدود الجزائر، متمنيًة أن يحفظ الله تونس والبلاد العربية.





ونشرت لطيفة عبر حسابها على "تويتر"، صورة لعلم تونس مكتوب عليه "حماك الله"، وعلقت: "رحم الله شهداء تونس ولا حياة للإرهاب، اللهم احفظ تونس وبلادنا العربية".





يذكر أن المطربة لطيفة حضرت مؤخرًا حفل توزيع جوائز مهرجان بياف في دورته التاسعة والذي أقيم في ساحة النجمة بلبنان تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي.