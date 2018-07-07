برلماني: السلع تصل بأسعار مبالغ فيها للمواطن لهذا السبب
الأحد 08/يوليه/2018 - 08:19 م
كساب أحمد
قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الهدف من استيراد الحكومة الأزر هو توفير الأزر الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين، خاصة أن الأزر المصري يتم تهريبه للخارج خلال الفترة الحالية.
وأضاف "ملك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الكثير من السلع أسعارها مرتفعة بشكل غير طبيعي، وهذا يرجع إلى العجز الموجود في الهيئة الرقابية التابعة لوزارة التموين، لافتًا إلى أن كيلو البطاطس يباع في المزارع بـ1.5 جنيه، ويصل للمستهلك بـ5 جنيهات.
وأشار إلى أن إستيرد الأزر سيكون عن طريق هيئة السلع التموينة، ومن شأن ذلك سيزيد العرض في الأزر وبالتالي تخفيض الأسعار، مضيفًا أن سعر كيلو الأزر سيتراوح ما بين 8-9 جنيهات الفترة القادمة بإذن الله.
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