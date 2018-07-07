منتخب روسيا يشكر جمهوره بطريقة خاصة

تجمع لاعبو المنتخب الروسي الأول لكرة القدم أمام آلاف المشجعين في إحدى ساحات التشجيع الخاصة بكأس العالم في موسكو، اليوم الأحد، من أجل توجيه الشكر لهم لدعمهم للفريق عقب الخروج من دور الثمانية بكأس العالم.





وقال ستانيسلاف تشيرتشوف المدير الفني للمنتخب الروسي للجماهير الروسية:"سعداء للترحيب بكم".





وارتدى العديد من الجماهير الروسية قمصان المنتخب وحملوا الأعلام الروسية على أكتافهم.





وأضاف تشيرتشوف: "أردنا أن نذهب أبعد من ذلك، ولكن لم نستطع. سنفعل أفضل من ذلك في الأربع سنوات المقبلة! ولكن بدونكم سيكون هذا أصعب".





ورفع اللاعبون لافتة ملونة بألوان العلم الروسي (الأبيض والأزرق والأحمر) وكتب عليها "نلعب من أجلكم".





وقال عدد من اللاعبين "شكرا" للجماهير، التي تجمعت في الحرم الجامعي لجامعة موسكو الحكومية.





وطلب مدير المراسم من الجماهير التصفيق للأبطال، وقال :"كان شهرا لا ينسى. سنظل نتذكر هذا الشهر إلى الأبد".





وودع المنتخب الروسي منافسات كأس العالم من دور الثمانية، عقب خسارته أمام المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح أمس السبت.





وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الروسي لدور الثمانية بكأس العالم، منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وتخطى كافة التوقعات التي سبقت البطولة.





وكانت إحدى السيدات، التي رسمت العالم الروسي على وجهها، سعيدة بخروج الفريق لتوجيه الشكر للجماهير.





وقالت: "برغم الخروج لقد قدموا عملا جيدا".





ووجه الفريق شكره للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" وقالوا: "أنتم الأفضل. معكم، نحن بلد واحد وفريق واحد".





وفي وقت سابق اليوم، ذكر الفريق إنه من المهم توجيه الشكر للجماهير لدعمهم الكبير.





وذكر الفريق في بيان نقلته "روسيسكايا جازيتا" الصحيفة الرسمية في روسيا "من المهم بالنسبة للفريق أن يوجه الشكر للجماهير على دعمها، من دونهم كان من المستحيل أن نحقق مثل هذه النتائج".





وأوضح الفريق الروسي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" "يا أصدقاء تعالوا، نحن في انتظاركم.. نحن نشكل فريق سويا ".



