أحمد موسى يطالب بإعدام خاطفي طفل الشروق

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بعودة طفل الشروق المختطف "سامي" إلى والديه، مشيدًا بجهود رجال الشرطة في عودة الطفل دون دفع فدية وعدم تعرضه لأى إصابات، معلقًا: "الشرطة لم تنام خلال 5أيام.. مصر بلد الأمن والأمان ولدينا أحدث الأجهزة للبحث عن المجرمين.. لو إرهابي أو مجرم هتيجي هتيجي".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الداخلية طلبت من أسرة الطفل عدم دفع أموال للخاطفين، مشيرا إلى أن جريمة الخطف لا تقل خطورة عن الجريمة الإرهابية، ولابد من تنفيذ حكم الإعدام عليهم؛ لأنها تروع الشعب.



