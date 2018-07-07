محافظ دمياط يترأس اجتماع إزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماع موسع، بحضور اللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة واللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط والعقيد عادل سالم رئيس قسم الرقابة الإدارية وأعضاء لجنة تقنين أراضى الدولة وعددا من ممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة، لحصر جميع قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أراضى الدولة التابعة لجهات الولاية مثل الوحدات المحلية والرى والثروة السمكية والأوقاف والسكة الحديد والآثار والإصلاح الزراعى، التى تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها من حيث الفحص والمعاينة والتى لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها، مضيفا انه سيتم شن الموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة.



وأكد المحافظ أنه تم حصر جميع قرارات الإزالة بكل مركز ومدينة مضيفا أن المحافظة على استعداد تام للبدء في الموجة العاشره من تلك الازالات، كما أكد المحافظ أنه لن يتم التفريط في أى حق من حقوق الدولة مهما كانت حجم تلك التعديات.