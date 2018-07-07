رئيس جامعة قناة السويس: أنشأنا فندق لأبنائنا طلاب السياحة والفنادق
الأحد 08/يوليه/2018 - 08:13 م
هشام إسماعيل
أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أنه جاري الانتهاء من إنشاء فندق خاص بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، وسيكون على مستوى عالٍ جدًا بطاقة استيعابية 101 غرفة ومساحة تصل إلى 35 متر للغرفة الواحدة، والمبنى على هيئة هيكل خرساني، وحاليًا نعمل على توفير مصادر مالية لاستكمال هذا المشروع.
وقال الدكتور غراب، في بيان له،: "أننا لم نتمكن حتى الآن من تخصيص الموازنة الكافية له، وذلك لأننا نرغب بأن يكون على مستوى راقي يصل إلى 4 أو 5 نجوم وهذا هو المستوى الأكثر طلبًا لدى السائحين حتى يكون مصدرًا للربح ويساعد على تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة".
وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أننا قمنا بتسويق فكرة الأيدي العاملة من خلال الدارسين ليكونوا من ضمن شركاء نجاح هذا المشروع، حيث أن غالبية أقسام الفندق سواء الاستقبال أو المطبخ أو غيره من خلال أبنائنا الطلبة، وذلك للتدريب العملي للارتقاء بالمستوى المطلوب، ومنه توفير الأيدي العاملة المدربة بشكل أكاديمي متميز، إضافة إلى المؤتمرات الخارجية الخاصة بالجامعة، والتي سيتم نقلها إلى هذا الفندق وتشغيله بصفته السياحية.
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