رئيس جامعة قناة السويس: أنشأنا فندق لأبنائنا طلاب السياحة والفنادق

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أنه جاري الانتهاء من إنشاء فندق خاص بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، وسيكون على مستوى عالٍ جدًا بطاقة استيعابية 101 غرفة ومساحة تصل إلى 35 متر للغرفة الواحدة، والمبنى على هيئة هيكل خرساني، وحاليًا نعمل على توفير مصادر مالية لاستكمال هذا المشروع.





وقال الدكتور غراب، في بيان له،: "أننا لم نتمكن حتى الآن من تخصيص الموازنة الكافية له، وذلك لأننا نرغب بأن يكون على مستوى راقي يصل إلى 4 أو 5 نجوم وهذا هو المستوى الأكثر طلبًا لدى السائحين حتى يكون مصدرًا للربح ويساعد على تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة".



