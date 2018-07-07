أحمد ناجي يتحدث عن قرار التضحية بـ "عواد" وخبرات إكرامي

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر، لعب مباراة اليونان الودية، ولكن الحظ لم يساعده بشكل كبير، فأرضية الملعب لم تساعده على إثبات نفسه.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أمتلك حسابات خاصة تختلف عن باقي الجماهير، كرة القدم بها بعض التفاصيل الخاصة التي أفهمها بشكل جيد".

وعاد ليقول: "قرار التضحية بمحمد عواد لم يكن سهلا بسبب تألقه في أخر موسمين، وواثق انه سيكون مستقبل حراس مصر في الفترة المقبلة".

وأردف ناجي: " شريف إكرامي يمتلك 45 مباراة دولية، ولديه القدرة باللعب تحت ضغط كبير، وهو يختلف عن محمد الشناوي، فعلى الرغم من عدم لعبه مبايات دولية إلا أنه يمتلك خبرات قوية".