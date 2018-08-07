مدرب الإسماعيلي يتحدث عن قرعة الدوري ومواجهة الأهلي
قال عمرو فهيم مدرب الإسماعيلى أن قرعة الدورى متوازنة وتصب فى صالح الفريق ، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يتطلع لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
وأضاف :”مواجهة الأهلى فى افتتاح الدورى ستساهم فى رفع حالة التركيز لدى اللاعبين وهو ماسينعكس إيجابا على النتائج فى باقى الجولات”.
وأسفرت قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى عن اصطدام الإسماعيلى بمواجهة الأهلى فى الجولة الأولى.
وواستمر :”اتمنى مواجهة الأهلى على ملعبنا لتحقيق المساواة بين جميع الأندية مع عودة الجماهير من جديد بشكل اكبر فى الموسم الجديد”.
وواصل :”اللاعبون لديهم اصرار كبير على اسعاد الجماهير باستكمال النتائج التى تحققت الموسم الماضى”.
وبسؤاله عن بطولة صلالة العمانية أجاب مدافع الإسماعيلى الحاصل على دورى 2002 قائلا :” احتكاك قوى بمواجهة افضل الفرق بالقارة وستؤدى لكشف أية نقاط ضعف سيتم علاجها قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد”.