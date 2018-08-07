مدرب الإسماعيلي يتحدث عن قرعة الدوري ومواجهة الأهلي

قال عمرو فهيم مدرب الإسماعيلى أن قرعة الدورى متوازنة وتصب فى صالح الفريق ، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يتطلع لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.





وأضاف :”مواجهة الأهلى فى افتتاح الدورى ستساهم فى رفع حالة التركيز لدى اللاعبين وهو ماسينعكس إيجابا على النتائج فى باقى الجولات”.





وأسفرت قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى عن اصطدام الإسماعيلى بمواجهة الأهلى فى الجولة الأولى.



