خالد الجندي يطالب الأزهر بتنقية أعضاء هيئة التدريس: "بيربوا جماعات إرهابية"

علق الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات أحد أساتذة الأزهر، والذي يؤكد أن المفتي موكل من الله عز وجل، قائلًا: "لا يصلح لتربية جيل يحارب داعش".



وطالب "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، الأزهر بتنقية أعضاء هيئة التدريس، معقبًا: "بيربوا جماعات إرهابية بالطريقة دي"، موضحًا أن بعضهم يربي جماعات إرهابية.



واحتج على كل من يقول على أي إنسان أنه وكيل عن الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حتى ليس وكيلًا عن الله.

