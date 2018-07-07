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مصطفى جاد يشوق جمهوره بتعاونه مع عمرو دياب في ألبومه الجديد (صورة)

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:00 م
مصطفى جاد يشوق جمهوره بتعاونه مع عمرو دياب في ألبومه الجديد (صورة)
مصطفى جاد
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الفجر الفني
 
شارك الملحن مصطفي جاد، متابعيه عبر "إنستجرام"، بصورة جديدة جمعته بالنجم عمرو دياب، إذ ظهر بـ"لوك" صادم لفت انتباه الجمهور حيث قام بتغيير لون شعره إلى الأصفر، واكتفى "جاد" في تعليقه بالقول: "عمرو دياب"، وهي جملة مقتضبة توحي بتعاونهما في ألبومه المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الملحن مصطفى جاد، كانت أغنية "على باب الجنة "، وهي من غناء زوجته الفنانة كارمن سليمان.

 

@amrdiab 🤓😍❤️

A post shared by Mostafa Gad (@mostafagadofficial) on

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