منى محرز: نفذنا 15 مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي في الصحراء

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة إن الوزارة نفذت 15 مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي في الصحراء، مشيرة إلى أن هناك مزارع في نويبع والوادي الجديد والروضة وحلايب وشلاتين.





وأضافت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الفدان الواحد في المزراع النموذجية يعادل 30 فدان في مزرعة الأسماك العادية.

ولفتت إلى أن مصر ترتيبها الدولة رقم 10 على مستوى العالم في الاستزراع السمكي، ورقم 1 على مستوى الدول الأفريقية، موضحة أن مصر تنتج مليون و800 ألف طن أسماك، 80 % منهم من الاستزراع السمكي.





وتابعت نائب وزير الزراعة: "مصر أصبحت نموذج يتعلم منه الدول الأخري ومنهم أمريكان.



