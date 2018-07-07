شاهد.. مفتي الإرهاب الليبي يروج للأكاذيب القطرية بالتطبيع مع إسرائيل

روج الصادق الغرياني مفتي الإرهاب في ليبيا، للأكاذيب القطرية التي تتهم الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل ودعمها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني بينما قطر هى من ترعى ما يسمى بصفقة القرن عن طريق سفيرها محمد العمادي، وهى التي أمدت إسرائيل بالغاز.





وكشفت وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا عن لقاها بمحمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث يقود العمادي مباحثات بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، وطلب من إسرائيل عدم استهداف المشاريع القطرية إذا قامت بحرب في غزة.





واستقبلت الدوحة أول مكتب إسرائيلي عام 1996، وأمدت قطر إسرائيل بالغاز وتستحوذ قطر على 75% من صادرات إسرائيل للمعدات والآلات بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، وساعدت في نقل اليود من اليمن إلى تل أبيب عام 2013.







