حبس عاطل انتحل صفة موظف حكومي للنصب على المواطنين بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف حكومي والنصب على المواطنين.



ورد بلاغا لمباحث الأموال العامة بالجيزة يفيد بقيام شخص يدعى "رجب.ر" بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين لسفرهم للخارج للحصول على عمل.



وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة وتم ضبط المتهم وبحوزته كارنيهات مزورة خاصة به تفيد بأنه موظف حكومي وشهادات علمية وجوازات سفر خاصة بالمواطنين الذين تم النصب عليهم والإستيلاء على أموالهم لإيهامه لهم السفر إلى الخارج للحصول على عمل وإيصالات بمبالغ مالية تأكد حصوله على مبالغ مالية من ضحاياه.



تحرر محضر بالواقعة وامرت النيابه بماسبق ذكره.