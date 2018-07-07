مدرّب إندونيسيا للكاراتيه: شكرًا للأهلي وإدارته على كَرَم الضيافة





محمد عبدالله، المدير الفني للمنتخب الإندونيسي للكاراتيه، أعرب عن سعادته البالغة بوجوده في استضافة النادي الأهلي، ضمن معسكر المنتخب في مصر خلال الفترة الحالية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي؛ برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ وكذلك مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، الذي تم التنسيق من خلاله لخوض التدريبات على صالة النادي بمدينة نصر.









وقال عبدالله، إن المنتخب الإندونيسي للكاراتيه اختار أن يكون معسكر الإعداد لبطولتيْ «آسيا» و«دورة الألعاب الآسيوية» في أكثر الدول تميُزًا في لعبة الكاراتيه، ليقام المعسكر الخارجي للمنتخب بين مصر واليابان.









وأضاف أن الخبرات التدريبية التي يكتسبها المنتخب الإندونيسي من التدريبات في الأهلي ستكون مؤثرة بالنسبة للاعبيه في الفترة المقبلة.









وأتمَّ حديثه، بأن المنتخب –لاعبين، وجهازًا فنيًا، وكذلك نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة– أبدى سعادته الشديدة بِكَمِّ الترحيب والمساندة من مسؤولي الأهلي، لدى وصوله إلى القاهرة اليوم، الأحد، وكذلك مستوى الملاعب والإمكانيات التي تواجدت خلال فترة تدريباته بالأهلي.



