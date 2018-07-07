أحمد ناجي: شريف إكرامي كان الحارس الثالث للفراعنة في المونديال

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، كان الحارس الثالث في مباريات المنتخب المصري بكأس العالم.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "ترتيب الحراس كان محمد الشناوي ثم عصام الحضري ثم شريف إكرامي، ولكن في مباراة أورجواي كان شريف إكرامي هو الحارس الثاني، وذلك لسبب ما".





وعاد ناجي ليقول: "قررت أن يكون عصام الحضري هو الحارس الثالث في مباراة أورجواي ويكون شريف إكرامي البديل للشناوي، وذلك لأن الحالة النفسية للحضري كانت سيئة".





وأردف: "أشركنا الحضري في مباراة السعودية عن قناعة كبيرة، ولو كانت مصر في المنافسة بالمونديال لما أشركنا الحضري وكان الشناوي سيلعب هذه المباراة".