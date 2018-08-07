لأول مرة.. "الدوزي" يفاجئ المصريين في القاهرة غدًا

يستعد نجم الأغنية المغربية الدوزي، لشد الرحال إلى مصر لأول مرة، لإحياء حفل توقيع تعاقد رسمي مع المنتج محسن جابر بحضور الصحفيين، في الرابعة مساء غدٍ الاثنين.

وقرر "الدوزي" تحقيق انتشار أوسع في العالم العربي عن طريق اقتحامه للمرة الأولى للسوق المصري عبر بوابة شركة مزيكا الرائدة في المجال الموسيقي العربي، بتدشين تعاقد يشمل توةيع أعماله الغنائية في مصر والشرق الأوسط، مع كشفه الغطاء في المؤتمر الصحفي المقام في فندق الفورسيزون جاردن سيتي عن الفيديو كليب الجديد لأغنية أمر، والتي تم تصويرها في تركيا بأحدث التقنيات الإخراجية، وستكون مجرد أول بشائر انطلاقته الغنائية المرتقبة لهذا العام.

وتمكن "الدوزي" مؤخرًا من تحقيق لقب الأعلى جماهيرية خلال مهرجان موازين إيقاعات العالم بحور تخطى الثمانين ألفا متفوقا بذلك على كافة النجوم العرب المشاركين بنسخة هذا العام، كما تربع بعدها بأيام على عرش مهرجانات الجنوب المغربي بكسره حاجز المئة ألف خلال مشاركته في مهرجان تيميتار الموسيقي في مدينة أغادير المغربية، كما لفت إليه الأنظار مطلع العام بتقديمه الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم مع النجم العالمي جيسون ديرولو.