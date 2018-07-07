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حرائق خارجة عن السيطرة تلتهم المنازل فى كاليفورنيا (فيديو)

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:03 م
حرائق خارجة عن السيطرة تلتهم المنازل فى كاليفورنيا (فيديو)
حرائق غابات فى كاليفورنيا
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خاطر عبادة
 

احترق أكثر من 20 منزلاً فى مقاطعة سانتا بابرا، جراء حرائق الغابات المستمرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقاً لشبكة "إيه بى سى نيوز" اليوم.


وأدّت الحرائق الخارجة عن سيطرة كتائب الإطفاء شمال غرب لوس أنجلوس، إلى إجلاء مئات المنازل المُهددّة، وتدمير عدة منازل أخرى بعدة مقاطعات، مثل سان دييجو، وألباين.


وبلغت درجات الحرارة فى كاليفورنيا 100 درجة فهرنهايت "39 مئوية"، الأمر الذى ساعد على انتشار الحرائق بجانب شدة الرياح.  

 

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