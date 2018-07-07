موعد مباراة كرواتيا وانجلترا في نصف نهائي مونديال روسيا 2018



انتهت فعاليات دور الربع نهائي من بطولة كأس العالم، والذي يقام في روسيا منذ يوم 14 يونيو الماضي وحتي يوم 15 يوليو القادم ، ويبدأ دور ال4 بداية من منتصف الأسبوع الجاري.



وتأهل منتخب فرنسا لملاقاة منتخب بلجيكا، بعد فوزه علي منتخب الأوروجواي، بنتيجة هدفين نظيفين احرزهما "رافائيل فاران - انطوان جريزمان"، بينما صعد منتخب بلجيكا بعد تحقيق للانتصار علي منتخب البرازيل بنتيجة هدفين لهدف وحيد، وسوف يخوض كلا المنتخبين هذة المواجهة يوم الثلاثاء 10 يوليو.



بينما يتواجد في النصف نهائي الأخر، منتخب انجلترا الذي صعد علي حساب منتخب السويد بعد فوزه بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب كرواتيا بصعوبة علي حساب منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وسوف يواجه كلا المنتخبان بعضهما يوم الأربعاء 11 يوليو القادم.



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن إذاعة جميع مباريات كأس العالم، عبر باقة قنوات الماكس علي النايل سات وقمر السهيل سات.



كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.