برلماني: نعمل على حل مشكلات مسار العائلة المقدسة مع وزيرة السياحة

قال النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن رحلة الحج على خطى العائلة المقدسة في مصر يمكن أن تكون فاتحة خير على بلادنا.



وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن اللجنة عقدت اجتماعين حضرهما وزير السياحة السابق يحيي راشد، وتم مناقشة مشكلات مسار العائلة المقدسة، لافتا إلى أن هناك 8 مواقع جاهزة في المسار.



وأكد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب أنه سيتم حل كافة المشاكل التى تواجه مسار العائلة المقدسة مع وزيرة السياحة رانيا المشاط.

