أحمد ناجي: تجربة بيكفورد مثل الشناوي.. وكورتوا قادر على قيادة بلجيكا للفوز بالمونديال

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن بعض المنتخبات لم توفق في اختيار حراس المرمى، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "الأرجنتين من المنتخبات التي لم تكن موفقة في اختيار الحراس".





واستطرد قائلا: "تجربة بيكفورد حارس مرمى منتخب انجلترا، مثل تجربة محمد الشناوي مع منتخب مصر، فكلاهما يلعب كأس العالم للمرة الأولى".





وعاد ليقول: "كورتوا حارس مرمى كبير، وقادر على قيادة بلجيكا من أجل الفوز بكأس العالم".





وأردف ناجي قائلا: "حارس روسيا كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، ولكنه لديه أخطاء قاتلة".