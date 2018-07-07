هشام إبراهيم: تكلفة الإصلاح الإقتصادي لابد أن يتحملها المواطن

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن برنامج الإصلاح الإقتصادي لديه تكلفة لابد أن يتحملها المواطن، لافتًا إلى أن الإصلاح يأخذ وقت ولا يعطيء نتائج مباشرة.



وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية الـ"bbc"، مساء الاحد، أن الإصلاح الإقتصادي لا يجب إختزاله فقط في إرتفاع الأسعار، ولكن لابد من النظر لما يحدث في البنية التحتية سواء في الطرق أو الكباري.



وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادي شمل تعديل العديد من القوانين لتشجيع الإستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن تراجع الإستثمار في الـ9 شهورة الماضية يرجع إلى أن الإصلاحات التشريعية في حاجة إلى وقت لكي تؤثر في البيئة الإستثمارية.



ولفت إلى أن المواطن بدأ يشعر بتحسن الخدمة سواء في الطرق أو الكهرباء، لافتًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تتحمل دعم المواطن في كل الخدمات.

