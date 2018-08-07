روجت للسياحة من قلب البحر الأحمر.. 10 معلومات عن ملكة جمال العالم

قضت سينتيا توميلا، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، أربعة أيام من أجازتها بمدينة الغردقة، وامتزجت جلسات تصويرها بسحر مياة البحر الأحمر.





وتعد تلك الزيارة الأولى لملكة جمال العالم للسياحة لمصر بعد تتويجها في شهر أبريل الماضي بدار الأوبرا المصرية، في حفل كبير أحياه الفنان مصطفى قمر بمشاركة 60 ملكة جمال من مختلف أنحاء العالم.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن سينتيا توميلا، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة.





1- تبلغ من العمر 23 عامًا.





2- ولدت في هامبورغ بألمانيا.





3- الأخت الصغرى بين 5 أشقاء.





4- انتقلت إلى Southern Leyte،عندما كان عمرها 9 سنوات مع شقيقها الأكبر ووالديها.





5- سينتيا توميلا من مدينة ماسين، حيث أمضت مدرستها الثانوية وسنواتها الجامعية.





6- فازت لأول مرة باللقب رينا ng اليوان في العام الماضي.





7- تتحدث اللغة الألمانية بطلاقة وتتقن الإنجليزية.





8- أول فلبينية تفوز باللقب الذي يهدف إلى تعزيز أهمية إنقاذ كوكبنا بيئيا بالإضافة إلى تسويق السياحة في جميع أنحاء العالم.





9- تعمل "سينتيا" على إظهار شعبها للعالم في أفضل صورة من الحفاظ على البيئة والترويج للسياحة.





10- تعد سيدة إيكو إنترناشيونال الجديدة التي توجت بها عام 2018.



