كاتب تركي: سياسة تسريح الموظفين مُقلقة.. والابقاء على المؤيدين لـ"أردوغان"

قال الكاتب والمحلل التركي، جواد جوك، إن الوضع في البلاد بات مقلق بالنسبة للجميع، خاصة مع استمرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سياسة فصل الموظفين الرسميين في مؤسسات الدولة بتهمة الانتماء لجماعة "فتح الله جولن"، مؤكدا أن هذه الصلاحية بعد أن تم اعطاءها لأردوغان رأى الجميع النتيجة والأعداد الكبيرة ممن تم استباعدهم عن وظائفهم.





وأضاف جوك خلال مداخلة لفضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هناك عدد ممن تم تسريحهم ينتمون لجماعة "جولن" إلا أن هناك العديد من الأبرياء غير المنتمين لتلك الجماعة، مؤكدا أنه يتم تسريح العاملين والموظفين دون أن يكون هناك دليل على إدانتهم أو أن يعلمون سبب طردهم، كما لا يستطيع هولاء الموظفون رفع دعاوى قضائية للرجوع إلى وظائفهم مرة أخرى.



