خبيرة اقتصادية: الدين العام وصل لـ107% من الناتج المحلي الإجمالي

قال الدكتورة ريم عبدالحليم، الخبيرة الاقتصادية، إن تسلم مصر الشريحة الرابعة من قرض النقد الدولي يعني أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يسير بشكل جيد بالنسبة للصندوق، لافتة إلى أن عجز الموازنة العامة إنخفض بشكل ملحوظ، وتستهدف الدولة أن يصل هذا العام لـ8.5%.



وأضافت "عبدالحليم"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية الـ"bbc"، مساء الاحد، أن المواطن هو من يدفع وحده تكلفة الإصلاح الإقتصادي، لافتة إلى أن الدين العام وصل لـ107% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشارت إلى أن الحكومة لابد أن تزيد النمور المحلي الإجمالي لزيادة فرص العمل، وهذا الأمر يكون بزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي .

