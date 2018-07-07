عاجل.. قتلى وجرحى فى انحراف قطار عن مساره بتركيا
الأحد 08/يوليه/2018 - 06:42 م
خاطر عبادة
سقط عدد من القتلى والجرحى جراء انحراف قطار عن مساره شمال تركيا.
ووفقاً لوكالة
الأناضول، أنّ 5 عربات من القطار انزلقت عن مسارها بمطقة، لا تبعد كثيراً عن
الحدود اليونانية.
وقالت شبكة
"سى إن إن تركى"، إنّ الجسر المنهار قد يكون سبباً محتملاً لانحراف القطار. وأظهرت الصور التلفزيونية،
أفراد الطوارئ يحاولون الوصول إلى مكان الحادث.
وقالت شبكة
"سى إن إن تركى"، إنّ الجسر المنهار قد يكون سبباً محتملاً لانحراف القطار.
وأظهرت الصور التلفزيونية،
أفراد الطوارئ يحاولون الوصول إلى مكان الحادث.
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