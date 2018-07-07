عاجل.. قتلى وجرحى فى انحراف قطار عن مساره بتركيا

سقط عدد من القتلى والجرحى جراء انحراف قطار عن مساره شمال تركيا.





ووفقاً لوكالة الأناضول، أنّ 5 عربات من القطار انزلقت عن مسارها بمطقة، لا تبعد كثيراً عن الحدود اليونانية.



