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خبير سياحي: 5 أفواج زاروا مسار رحلة العائلة المقدسة خلال شهرين

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:42 م
خبير سياحي: 5 أفواج زاروا مسار رحلة العائلة المقدسة خلال شهرين
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داليا الحسين
 
كشف نادر جرجس، الخبير السياحي المتخصص في ملف "رحلة العائلة المقدسة"، عن استقبال مصر 5 أفواج في شهري 5 و6 على خطى العائلة المقدسة بعد إدراج هذا البرنامج ضمن أحد برامج الحج لدى دول الفاتيكان.

وأضاف "جرجس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الأفواج التي جاءت إلى مصر من دول مختلفة أول فوج كان من الفلبين، والثاني من الهند.

ولفت الخبير السياحي المتخصص في ملف "رحلة العائلة المقدسة" إلى أن هناك أماكن في رحلة العائلة المقدسة لا تصلح أن تكون أماكن سياحية نظرًا لصعوبة الوصول للموقع، منوها أن معظم الحجاج من كبار السن والمرضى، لذلك لا بد من الرعاية الطبية وتقديم تسهيلات لهم.
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