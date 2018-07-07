تنظيم يوم صحي لأعضاء نقابة المهندسين في الإسكندرية (صور)

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار، يومًا صحيًا لأعضائها داخل مقر النقابة، بمنطقة الشاطبى.





يأتى ذلك من خلال حرص النقابة المستمر على توفير الرعاية الصحية لأعضائها؛ سواء من المهندسين المشتركين بمشروع الرعاية الصحية أو غير المشتركين بالمشروع وتوفير العديد من تلك الخدمات الصحية داخل مقر النقابة.





شمل اليوم الصحى على قياس الضغط ونسبة السكر فى الدم، بالإضافة إلى تواجد استشارى الطوارئ.