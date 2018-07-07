ديبالا يقترب من ليفربول بسبب رونالدو

يقترب باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، من الانتقال لنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية في 2018.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "‏اكسبريس" : ان في حال اكتمل انتقال كريستيانو رونالدو الى يوفينتوس، فإن مسألة انتقال ديبالا الى ليفربول ستكون مسألة وقت.



