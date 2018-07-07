ديبالا يقترب من ليفربول بسبب رونالدو
الأحد 08/يوليه/2018 - 05:32 م
أحمد عصام
يقترب باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، من الانتقال لنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية في 2018.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "اكسبريس" : ان في حال اكتمل انتقال كريستيانو رونالدو الى يوفينتوس، فإن مسألة انتقال ديبالا الى ليفربول ستكون مسألة وقت.
وان ليفربول يملك اتفاق مبدئي مع يوفينتوس حول انتقال ديبالا لصفوف الفريق هذا الصيف، والريدز ينتظر اتمام صفقة رونالدو للسيدة العجوز خلال الساعات القادمة.