سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، ليسجل في بنوك قناة السويس والبركة والتجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بداية تعاملات الصباح.





وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





واستقر متوسط السعر فى السوق الموازى 17.95 جنيه.