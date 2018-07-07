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عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:27 م
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأهليته.

تبلغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق، بقيام مجهولين بإختطاف نجلها البالغ من العمر 7 سنوات، من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم بإستخدام سيارة ملاكى، وورود إتصالات هاتفية لأهلية المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغ مالى كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل تنسيقًا وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله مالم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيدًا من الوقت لتحديد مكان الجناه تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أهليته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم مبلغ الفدية، الأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
عاجل.. تفاصيل تحرير طفل الشروق المختطف وضبط المتهمين ومبلغ الفدية (صور)
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