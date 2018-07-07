وزير الأوقاف: الجامعة المصرية بكازاخستان أولى الجامعات التي حصلت على الجودة والاعتماد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، ويلمان جولدا سوف سكرتير ثان بسفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وعمرو الرفاعي وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية، وذلك لبحث أوجه تعزيز سبل التعاون الديني بين البلدين، ومناقشة بعض الجوانب المتعلقة بملف الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.









وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قال وزير الأوقاف: نسعى دائمًا للتواصل الحضاري وترسيخ أسس الحوار الحضاري بين البشر، ونعمل على نشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته، ومواجهة الفكر المتطرف.





وأوضح أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تُعد أولى الجامعات التي حصلت جميع كلياتها على الجودة والاعتماد، كما حصلت على المركز الأول في الدراسات الإسلامية من بين 75 جامعة قازقية.





ومن جانبه أشاد السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بدور وزارة الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف ، مثمنا الجهود المبذولة من معالي وزير الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف، وبإصدارات الأوقاف العلمية.