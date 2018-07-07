انطلاق فاعليات النشاط الصيفي لـ225 مدرسة قرآنية بالإسكندرية

أعلن الشيخ محمد العجمي مدير أوقاف الإسكندرية، انطلاق فعاليات النشاط الصيفي لــ225 مدرسة قرآنية بمحافظة الإسكندرية.





وأوضح العجمي، في تصريحات صحفية، أن قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية والأئمة المتميزين بالمديرية بدأوا أولى حلقات العلم في مدرسة المسجد الجامع واستقبال الراغبين





وأشار إلى أن مدرسة المسجد الجامع ستكون مفتوحة يوميا من العصر إلى المغرب، وستعقد في نهاية الدورة مسابقات للمتميزين، مع تكريم الفائزين فيها ماديا ومعنويا، كما سيتم مكافأة أفضل الأئمة والمحفظين المتميزين القائمين بهذا النشاط.



