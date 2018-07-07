"التموين" تنفى ضبط 45 ألف طن قمح روسي فاسد





وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة السلع هى المستورد الرئيسي للقمح المعد للطحن لإنتاج الخبز

المدعم، وأن تلك الشحنة لا تتبع الوزارة وإنما تتبع إحدى شركات القطاع الخاص.



ويتم استراد الأقماح عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية، متمثلة في صورة شحنات بحجم (60) ألف طن للباخرة الواحدة وفقا للمواصفات المصرية القياسية من الاقماح العالية الجودة والتي تخضع للتفتيش والفحص بموانئ من قبل شركات عالمية معتمدة متخصصة، بالإضافة الى الفحص الدقيق فور وصولها للموانئ المصرية من قبل السلطات الرقابية المصرية المعنية للتأكد من صلاحيتها قبل البدء في تفريغها.

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية والمتمثلة في الهيئة لعامة للسلع التموينية، ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأن السلطات المصرية ضبطت 45 ألف طن من القمح الروسي الفاسد قرب مدينة الإسكندرية.