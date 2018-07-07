ارتفاع جماعى للبورصات الخليجية فى ختام جلسة اليوم

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية يوم الأحد لتحاكي مكاسب الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد أن تحولت تهديدات الولايات المتحدة والصين بفرض رسوم جمركية على تجارة بمليارات الدولارات إلى واقع.





وزاد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع انتعاش أسهم شركة التجزئة فواز عبد العزيز الحكير وصعودها 3.9 بالمئة إثر خسائر حادة الأسبوع الماضي عندما أعلنت تراجع الأرباح السنوية وأنها ستغلق ما يصل إلى 75 متجرا.





وقالت شركة المراعي إنها حققت 660.6 مليون ريال (176 مليون دولار) ربحا في الربع الثاني من العام بانخفاض يبلغ اثنين بالمئة عن 674.1 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وألقت باللوم على تباطؤ السوق في أرباحها التي جاءت دون المتوقع. وارتفع سهم الشركة 1.4 بالمئة يوم الأحد بعد انخفاضه 4.5 بالمئة في أسبوع ما قبل النتائج.





وأثر بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات على أسواق التجزئة بالبلدين.





وقال جاسم الجبران كبير المحللين في الجزيرة للأسواق المالية ”ضريبة القيمة المضافة اعتصرت القوة الشرائية للمستهلكين ومن ثم أثرت على سوق التجزئة.. بالنسبة للمراعي، كان الأثر الرئيسي على قطاع الألبان لديها لأن المنافسة التي تواجهها تجبرها على خفض الأسعار.“





وحافظت شركات التأمين على موقعها بين الأفضل أداء في البورصة السعودية مواصلة الاستفادة من توقعات تنامي النشاط بعد بدء السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة الشهر الماضي.





وكان سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني هو الأفضل أداء بصعوده 5.7 بالمئة.





وفي دبي، حيث ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة، كان سهم شركة أمانات القابضة هو من حقق أكبر المكاسب إذ قفز 6.7 بالمئة. كانت شركة الاستثمار قالت الأسبوع الماضي إنها اتفقت على شراء حرم جامعة ميدلسيكس في دبي المملوك جزئيا لشركة الاستثمار المباشر المأزومة أبراج.





وزاد سهم مصرف عجمان 0.4 بالمئة بعد أن أعلن عن صافي ربح 45 مليون درهم (12.25 مليون دولار) للربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا من 29.3 مليون قبل عام.





وفقد سهم دريك اند سكل انترناشونال للمقاولات، أحد الأسهم الأسوأ أداء على مؤشر دبي، 0.3 بالمئة.





ويعاني سهم الشركة بسبب المخاوف المتعلقة بوضعها المالي والنظرة المستقبلية للنشاط ونتيجة تحقيق في ”انتهاكات“ للإدارة السابقة.





وفي البحرين، صعد سهم ألمنيوم البحرين (ألبا) 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت عن نمو سنوي للمبيعات والإنتاج بلغ 19 بالمئة و23 بالمئة على الترتيب في الربع الثاني. وارتفع مؤشر البحرين 0.4 بالمئة.





وفي قطر، حققت أسهم المؤسسات المالية مكاسب كبيرة قبيل بدء إعلان نتائج الربع الثاني المتوقع في وقت لاحق هذا الأسبوع. وارتفعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 2.3 بالمئة وبنك قطر الوطني 1.9 بالمئة وهما من الأسهم ذات الثقل. وزاد المؤشر القطري 0.7 بالمئة.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأحد: