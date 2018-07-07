38 عاما من التلاعب.. هل لعبت المنشطات دورا لما وصلت إليه روسيا في كأس العالم؟

ودع منتخب روسيا بطولة كأس العالم بعد الخسارة من كرواتيا في دور ربع نهائي كأس العالم بركلات الترجيح 4-3، لكن مشاركة الدب الروسي في هذه النسخة كانت مثيرة للجدل سواء على المستوى الفني أو البدني المذهل والغريب بعض الشيء لأنه ظهر من لاعبين غير محترفين وتتراوح أعمارهم ما بين الـ 38:24.

يتسائل البعض عن دور المنشطات فيما وصلت إليه روسيا في كأس العالم خاصةً أن لها "سوابق" كثيرة مع المنشطات في منافسات دورة الألعاب الأولمبية واستبعد الكثير من لاعبيها وسُحبت ميداليتهم بسبب تعاطيهم المنشطات، ولكن البعض يقول أن في عالم كرة القدم الأمر مختلف وروسيا لن تجازف بمنتخبها في محفل عالمي على أرضها.

1- المعدل البدني لا ينخفض !

قدم منتخب روسيا مستوى مريب ويدعو للشك والريبة وتحديدًا منذ مواجهة إسبانيا ومعدل اللياقة البدنية الذي لا ينخفض أبدًا بالرغم من لعب كل اللاعبين بإستثناء عدد من لاعبي الدوري الروسي الذين لا يرتقوا للاعبو أسبانيا المحترفين وينشطون في أقوي دوريات العالم ومن ثم مباراة كرواتيا التي حدث فيها نفس الأمر.

هناك 5 لاعبين من روسيا هم الأكثر قطعًا للمسافات بـ "الكيلومترات" في المونديال وهم؛ سيرجي إيجتاشيفيتش البالغ من العمر 38 ويلعب في مركز الدفاع وقطع 32903.5 ألف من الكيلو مترات في 5 مباريات، وماريو فيرنانديز صاحب الـ 27 عامًا قطع 34220.8، وإيليا كوتيبوف 24 عامًا وقطع 33017.2، بجانب أليكساندر جولوفين 22 عامًا وقطع مسافة 34081.0، ورومان زوبنين 24 عامًا 39117.8.

2- الإعلام الغربي يتهم روسيا

بدأت الصحف الانجليزية بإلقاء الاتهامات بشكل واضح وصريح على منتخب روسيا بتناول المنشطات وذلك منذ أول مباراة أمام السعودية وفاز وقتها الدب الروسي بخمسة أهداف دون رد وظهر المنتخب بشكل مميز رغم أن أداءه خلال المباريات الودية قبل المونديال كان غير مُبشر لكن مستواها في البطولة أذهل الجميع.

قال التلفزيون الألماني "ARD" أن لاعبي روسيا تناولوا منشطات في مونديال 2014 وأيضًا خلال المباراة الافتتاحية أمام السعودية لكن المخابرات الروسية تُغطي كل ذلك والفيفا لا تستطيع التدخل لمنعهم، كما تهمت صحيفة ألمانية تدعى "دويتش لاند فنك" زعمت أن الروس تعاطوا المنشطات كعادتهم وظهرت نتائج إيجابية في التحليل خصوصًا مع اللاعب "رسلان كامبولوف" وتم استبعاده من التشكيلة بداعي إصابة غامضة للتغطية على الفضيحة بأوامر من وزارة الرياضة الروسية..

3- الرياضة الروسية والمنشطات

ظهرت أدلة على تناول الرياضيين الروسيين للمنشطات في الألعاب الأوليمبية في عامي 1980، 1984، وصلت فضيحة المنشطات في روسيا إلى ذروتها في عام 2015 عندما ظهرت وثائق إعلامية أجبرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" على إجراء تحقيق وبالفعل أثبت تورط رياضيين في برنامج منشطات أيدته الدولة وأخفته.

في عام 2016، فضح رودكينكوف، الرئيس السابق لمختبر تعاطي المنشطات في موسكو، تفاصيل عن برنامج تعاطي المنشطات في روسيا وذلك بعد هروبه إلى الولايات المتحدة خوفًا على حياته، والبرنامج عبارة عن "استبدال العينات الإيجابية بالسليمة".

تم منع روسيا بعد ذلك من الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 وأيضًا في 2018 دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بناءًا على توصية من المحامي الكندي ريتشارد مكلارين الذي كشف في تقريره عن الطرق التي استخدمتها الحكومة الرّوسية في برنامجها المنظم للتّستر على العينات الإيجابية للمنشطات بين لاعبيها.

أكد مكلارين أن هناك أكثر من 1000 رياضي روسي من بينهم 34 لاعبًا لكرة القدم من ضمنهم 23 شاركوا في تشكيلة روسيا بكأس العالم 2014، كما أن خلال دورة الألعاب الشتوية لعام 2014 في سوتشي فاز الرياضيين الروس بـ 33 ميدالية منهم 13 ميدالية ذهبية وهو ما أثار جدلًا واسعًا واكتشفت اللجنة الأولمبية الدولية الأمر وعاقبت 43 من الرياضيين الروس.

4- اللاعبين الروس المحظوريين

حظرت اللجنة الأولمبية الدولية 11 لاعبا روسيا مدى الحياة على خلفية تناول المنشطات في ألعاب سوتشي لعام 2014 وهم؛

- ألبرت ديمتشينكو وهو متسابق زحافات ثلجية تم تجريده من ميداليتين فضيتين.

- تاتيانا ايفانوف متسابقة زحافات ثلجية.

- لاعبين متزلج السريع وهم؛ إيفان سكوبرف وأرتيوم كوزنيتسوف.

- متزلجين عبر الريف، وهم؛ نيكيتا كريوكوف وألكسندر بيسمرتنيخ وناتاليا ماتفييفا.

- متسابقين الزلاجة الجماعية؛ ليودميلا أودوبكينا، ماكسيم بيلوجين

- لاعبو هوكي الجيد؛ تاتيانا بورينا وآنا ششوكينا