مؤشر "يو اس نيوز" يضع مصر بين 25 أقوى دولة فى العالم

وضعت دراسة لمجلة "يو اس نيوز وورلد ريبورت"، اليوم مصر فى التصنيف الـ 25 من بين 80 أقوى دول فى العالم.





واستند التقرير إلى استطلاع رأى 21 ألف شخص من 4 مناطق، والذى يشمل مختلف جوانب القوة، مثل النفوذ الثقافى، والتجارى، والعسكرى، والتحالفات العسكرية.





وجائت الولايات المتحدة فى المركز الأول، تليها روسيا والصين وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، ثم السعودية والإمارات، وكوريا الجنوبية، وكندا، وإيران، وتركيا، والهند، وأستراليا، وسويسرا، وإيطاليا، والسويد، وجائت قطر فى المركز الـ20، تليها هولندا، وباكستان، وإسبانيا، وسنغافورة، ومصر.





وتراجعت باكستان بسبب أجواء عدم الاستقرار والتوترات الحدودية وانتشار الفساد.