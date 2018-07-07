معارض للكتاب بجميع المحافظات خلال شهر يوليو الجارى.. تعرف على التفاصيل

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، مجموعة من معارض الكتاب خلال شهر يوليو الجارى حيث افتتح أمس معرض الكتاب بنادى القناطر الخيرية ويستمر حتى 18 يوليو، ويبدأ غدا معرض الكتاب بمركز شباب قليوب وينتهى فى 19 يوليو، كما تستعد الهيئة لإقامة معرض بورسعيد الثانى للكتاب فى الفترة من 12 حتى 21 يوليو ،ومعرض الكتاب بنادى الشمس فى الفترة من 15 إلى 25 يوليو، ومعرض بمركز شباب سموحة من 18 ويستمر عشرة أيام، وفى 16 يوليو وحتى 2 أغسطس معرض مسرح الطليعة ومسرح الهناجر، كما تقيم هيئة الكتاب معرض الكتاب ببنها من 24 يوليو حتى 2 أغسطس، ومعرض مركز شباب نوى بشبين القناطر فى 25 يوليو ولمدة عشرة أيام، واخيرا معرض الكتاب بقصر ثقافة مرسى مطروح فى الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس.

تأتى المعارض في إطار خطة وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الكتاب لإقامة معارض الكتاب بالنوادى والمحافظات المختلفة للوصول بالمنتج الثقافى لجميع أفراد وفئات المجتمع.

وستضم تلك المعارض إصدارات هيئة الكتاب فى كافة السلاسل ومجالات النشر العام بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة ، لإتاحة الكتاب بسعر مناسب.