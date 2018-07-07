عاجل.. زيادة جديدة فى أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد

كشف تجار مواد البناء، عن ارتفاع أسعار الحديد بقيمة تتراوح بين 75 إلى 100 جنيه خلال الشهر الجارى ليسجل سعر طن الحديد في شركة المراكبي سعر 12450 جنيهًا بزيادة وصلت إلى نحو 100 جنيه.





وارتفع سعر طن حديد المصريين بنحو 75 جنيهًا، ليصل إلى 12525 جنيهًا.





وكانت شركتي المصريين والمراكبي، أخطرتا التجار مساء أمس برفع أسعار منتجاتها من الحديد، كما ثبتت شركات أخرى أسعارها حاليا.





وسجل سعر حديد عز 12530 جنيهًا، وحديد بشاي نحو 12525 جنيهًا، وشركة حديدنا 12475 جنيهًا، وشركة الجارحي 12450 جنيهًا، بحسب الدجوي.





وتوقع التجار، أن تشهد أسعار الحديد، ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، حيث سترفع بقية الشركات أسعارها خلال الساعات المقبلة.





وشهدت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي قفزة في السوق المحلية بين 400 جنيه و600 جنيه في الطن رغم ثبات أسعارها في المصنع.





وبحسب بيانات وزارة الإسكان، شهد سعر طن الحديد ارتفاعًا خلال العام الماضي، حيث وصل إلى أعلى قيمة له في أكتوبر، واستقر عندها خلال الشهرين التاليين.