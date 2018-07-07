القضاء يرفض استشكالات "الحياة" ويلزمها بسداد مديونياتها لشركتي MBC و"كنج توت" (صور)

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس السبت، كافة الاستشكالات المقامة من شبكة قناة الحياة فى الأحكام الصادرة ضدها لصالح MBC وشركة "كنج توت" للإنتاج الفني.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برفض الاستشكالات، إن طلبات شبكة قنوات الحياة جاءت مطلقه دون تقيد بإجراء آخر مؤقت يمكن وقف التنفيذ عليه.

كما أنها تضمنت دفوعا وطلبات موضوعيه وليست وقتيا ومن ثم لا تحقق في المنازعة المطروحة الشروط التي تطلبها المشروع لقبول الأشكال، وحكمت المحكمة بعدم قبول الأشكال شكلا وألزمت المستشكل بصفته بالمصاريف.

وفى سياق أخر قررت محكمة القاهرة الاقتصادية أيضا تأجيل دعوى الإفلاس المقامة من شبكة MBC ضد شبكة قناة الحياة الى يوم 1 سبتمبر المقبل.

وقال المستشار ثروت عبد الشهيد –المستشار القانونى لشبكة MBC انه برفض المحكمة استشكالات شبكة قنوات الحياة يكون اى تصرف قد قامت به شركة سيجما المالكة لقنوات الحياة تصرف باطل، بما فيه بيع إحدى علامتها التجارية، لان ذلك تم فى فترة الريبة، اى قبل توقف الشركة عن دفع ما عليها من مستحقات.

وأشار المستشار عبد الشهيد الى أن كل ما نشر الأيام الماضية عن بيع شبكة قنوات الحياة لمشترى جديد، هو إجراء باطل طبقا للقانون، وكل ما شارك فيه سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية لانه يسمى "إفلاس بالتدليس".